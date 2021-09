Umwelt : Wälder schützen, Leben schützen

Tropische Regenwälder bieten Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Menschen. Sie sind für das Leben auf der ganzen Erde wichtig. Deswegen müssen sie geschützt werden.

Grüne Bäume, wohin man sieht. Ein Gewirr aus Sträuchern, Lianen und exotischen Blumen. Dazwischen springen Affen, flattern bunte Vögel, krabbeln unzählige Insekten. Tropische Regenwälder sind lebenswichtig. Bei einer Konferenz am Mittwoch in Berlin sprachen gerade Fachleute über sie. Hier erfährst du mehr über die tropischen Regenwälder. Was ist ein t...

