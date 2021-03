Olympia : Vor dem Fernseher statt in Japan

Rund eine Million Tickets hatten die Veranstalter schon an Fans aus anderen Ländern verkauft. Nun aber haben sie beschlossen: Die Olympischen Spiele im Land Japan werden in diesem Jahr ohne ausländische Zuschauer stattfinden. So wollen sie verhindern, dass sich durch die vielen Reisenden das Coronavirus weiter ausbreitet.

Die Fans können den Sportlerinnen und Sportlern also nur im Fernsehen zuschauen. Ihr Geld für die Tickets bekommen sie natürlich zurück. Ob Zuschauer aus Japan in den Sport-Stadien dabei sein dürfen, wollen die Organisatoren bis Ende April entscheiden. Durch den Verkauf der Tickets hätten die Veranstalter der Olympischen Spiele sonst Millionen verdien...

