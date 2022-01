Tennis : Von Runde zu Runde

Tennis-Profi Angelique Kerber stapelt tief. So nennt man es, wenn jemand lieber vor zu großen Erwartungen warnt. Denn natürlich wollen viele Fans, dass Angelique Kerber beim Turnier in Australien gewinnt. Es gilt immerhin als eines der vier wichtigsten in dieser Sportart.

«Die Erwartungen sind schon relativ niedrig», meinte die deutsche Tennisspielerin aber. Sie hatte sich nämlich im Dezember mit dem Coronavirus angesteckt. Zwar wurde Angelique Kerber nicht schwer krank, konnte aber nicht richtig trainieren. Eine Weile wusste sie nicht mal, ob sie in Australien überhaupt antreten kann. «Mein Ziel ist immer die zweite W...

