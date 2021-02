Tennis : Voll traurig nach einer Niederlage

Das kennt Tennis-Star Serena Williams gut: Nach einem Spiel stellen Reporter ihr eine Menge Fragen. Meistens hat Serena Williams dann gerade mal wieder gewonnen. Schließlich gilt sie als eine der besten Tennis-Spielerinnen der Welt und das schon lange.

Am Donnerstag aber hat sie ihr Halbfinale in einem sehr wichtigen Turnier verloren: den Australian Open. Das hat sie wohl sehr traurig gemacht. Den Reportern beantwortete Serena Williams nur wenige Fragen. Dann fing sie plötzlich an zu weinen und verließ...

