Medien : Vier Models kämpfen um den Sieg

Dascha, Romina, Soulin und Alex: Diese vier Nachwuchs-Models treten am Donnerstag gegeneinander an. Im großen Finale von «Germany's Next Topmodel» entscheidet sich, wer die Show des Senders ProSieben diesmal gewinnt.

Wie schon im vergangenen Jahr wird es auch diesmal keine große Final-Show im Stadion vor Tausenden Menschen geben. Und wer auf ein großes Wiedersehen mit den ausgeschiedenen Kandidatinnen hofft, wird ebenfalls enttäuscht: Der Lauf mit den Top-20-Kandidatinnen muss diesmal ausfallen. Eine der Kandidatinnen wurde kurz vor der Show positiv auf das Coronav...

