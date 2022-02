Gesellschaft : Vier Kinder toben auf einer Ministerin herum

Als Ministerin hat Anne Spiegel jede Menge zu tun. Sie reist zu Veranstaltungen überall in Deutschland, sie sitzt im Büro am Computer, sie hält Reden, sie führt Gespräche. Sie sei sehr viel unterwegs, sagte sie in einem Interview.

Die Ministerin hat aber auch vier Kinder, die entweder in die Grundschule oder die Kita gehen. Meistens kümmert sich vor allem ihr Mann um die Kinder. Wenn Anne Spiegel aber mal Zuhause ist, genießt sie es, mit ihren Kindern herumzutollen. Sie sagt: «Es gibt für mich nichts Erholsameres, als wenn vier Kinder auf mir rumtoben.»...

