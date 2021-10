Natur : Vier Blätter und nur eine Beere

Ob diese Pflanze genauso viel Glück bringt wie ein vierblättriges Kleeblatt? Fachleute finden jedenfalls: Es lohnt sich, auch die Vierblättrige Einbeere genauer anzusehen.

Wie der Name schon sagt: Man erkennt sie an den vier regelmäßig geformten Blättern mit einer einzigen dunklen Beere genau in der Mitte. Die enthält ihren Samen. Besonders wohl fühlt sich die Einbeere in alten Wäldern und dort an feuchten Stellen. Früher war es einfach, die schlichte Pflanze zu finden. Heute ist sie seltener geworden. Ein Grund ist, da...

