Familie : Viele Termine in der Freizeit

Am liebsten würden manche Leute jetzt alles nachholen, was sie wegen Corona verpasst haben. Das können Geburtstagsfeiern sein oder Treffen mit Freunden. Aber was ist mit den Sportkursen im Verein für Kinder, den Klavierstunden und Schwimmunterricht zum Beispiel?

Da scheint gerade einiger Stress zu entstehen. Turnvereine und Schwimmlehrer etwa berichten, dass sie jetzt sehr viele Anfragen bekommen. Eltern schrieben, ihre Kinder bräuchten ganz dringend einen Platz. Eine Fachfrau meint allerdings: «Ich befürchte, dass jetzt nicht nur in der Schule Vollgas gegeben wird, sondern auch in der Freizeit.» Sie findet d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.