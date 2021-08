Gesellschaft : Viele Spenden für Hochwasser-Opfer

Wenn anderen etwas Schlimmes passiert, möchten viele Menschen gerne helfen. Sie spenden dann oft Geld an Hilfsorganisationen. Die kümmern sich dann um die Betroffenen, dort wo etwas passiert ist.

So war es auch bei der Hochwasser-Katastrophe im Westen von Deutschland. Mitte Juli war es in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen gekommen. Das Wasser verwüstete mehrere Orte. Nun wurde bekannt: Die Menschen in Deutschland haben für die Opfer dieser Katastrophe eine Menge Geld gespendet. Einige Organis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.