Tiere : Viele Robben, gesunder Fluss

Sie liegen an Stränden im Sand herum, nicht weit vom Meer entfernt: So sieht man Seehunde und Kegelrobben oft auf Bildern. Doch auch an Flüssen tauchen die Tiere manchmal auf, zum Beispiel am River Stour in Großbritannien.

Gerade haben Fachleute in dem Land gezählt, wie viele Seehunde und Kegelrobben in der Themse leben. Dieser Fluss ist etwa 300 Kilometer lang und fließt unter anderem durch Großbritanniens Hauptstadt London. Am Ende fließt er in die Nordsee. Eine Expertin sagt: «Die Leute denken, dass die Themse tot ist, weil sie braun ist, dabei ist die Themse voller ...

