Handball : Viel Pech für deutsche Handballer

Für die deutschen Handballer ist die Europameisterschaft fast vorbei. Das Team hat nur noch ein Spiel vor sich. Am Dienstag geht es gegen Russland. Doch selbst wenn die Handballer super spielen, ist das Turnier für sie schon in der Hauptrunde vorbei. Es gab zu viele Niederlagen. Das lag aber nicht einfach nur an zu starken anderen Teams.

Die Nationalmannschaft hatte noch einen anderen Gegner: das Coronavirus. 13 Mitglieder des gesamten Teams wurden im Laufe des Turniers bereits positiv auf das Virus getestet. Darunter waren viele wichtige Spieler. So wie der Trainer die Mannschaft eigentlich aufstellen wollte, ging es gar nicht mehr. Am Montag fielen sogar noch zwei weitere Spieler aus...

