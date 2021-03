Umwelt : Viel Leben auf einem Kilometer

Aus der Luft sehen sie aus wie grüne Streifen zwischen den Feldern. Eigentlich sind sie auch genau das. Diese Hecken im Bundesland Schleswig-Holstein werden Knicks genannt. Es gibt sie schon seit rund 200 Jahren.

Früher wurden sie zur Begrenzung des Feldes gepflanzt als eine Art grüner Zaun. Heute sind sie für viele Tiere ein Zuhause. In Schleswig-Holstein gibt es nämlich eher wenig Wald. Viele Tiere wohnen deswegen in den Knicks. Experten vermuten, dass in einem Kilometer dieser Hecken bis zu 1800 unterschiedliche Arten leben und bis zu 30 Vogelpaare darin brü...

