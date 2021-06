Notfälle : Verirrtem Kind geholfen

Mit dem Polizeiauto in die Schule gefahren werden - das klingt cool, oder? Einem zehnjährigen Jungen in der Stadt Düsseldorf ist genau das passiert. Das kam so: Auf dem Weg zur Schule entdeckte er am Freitagmorgen einen kleinen Jungen. Der hatte sich verlaufen und saß weinend auf dem Gehweg.

Mit seinen Fragen bekam der Zehnjährige aber heraus, wo ungefähr der Kleine wohnt. Dort brachte er ihn hin, ab da war auch der Rest des Heimwegs klar. In der Zwischenzeit hatte der Vater des Kleinen aber schon die Polizei alarmiert. Die kam gleichzeitig mit den beiden Jungs an. Weil der Zehnjährige wegen seiner Hilfe aber den Beginn des Unterrichts ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.