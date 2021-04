Umwelt : Unterhosen für die Forschung verbuddeln

Diese Nachricht klingt erst mal ziemlich schräg: In unserem Nachbarland Schweiz werden bald Hunderte von weißen Unterhosen verbuddelt. Forscher verschicken in diesen Tagen 2000 Stück an Gartenbesitzer und Bauern. Die sollen die Hosen dann auf Wiesen, Äckern und in Beeten vergraben, je zwei Stück. Was das soll?

Die Forscher erhoffen sich, mit den Unterhosen etwas über die Beschaffenheit des Bodens herauszubekommen. Die Baumwoll-Hosen sollen nämlich nach einiger Zeit wieder ausgebuddelt werden. Eine Hose nach einem Monat, die zweite nach zwei Monaten. Die Forscher schauen sich dann an, wie löchrig die Hosen sind. Das zeigt ihnen, wie stark diese von winzigen ...

