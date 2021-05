Tiere : Um die Wette stinken

Mit ihren Kulleraugen sehen Kattas ziemlich niedlich aus. Dabei kann es bei ihnen auch ungemütlicher zugehen: Ihre Rangordnung regeln die Männchen etwa durch einen Stinkkampf.

Die männlichen Kattas haben nämlich bestimmte Duftdrüsen am Körper. An denen ziehen sie ihren Schwanz entlang, damit der anfängt zu stinken. Mit dem Gestank schüchtern sie dann ihre Gegner ein. Trotz der Stinkkämpfe der Männchen ist allerdings immer ein Weibchen die Anführerin einer Katta-Gruppe. In freier Wildbahn kommen Kattas übrigens nur auf der I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.