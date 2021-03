Verbraucher : Überall kleine Plastik-Teilchen

Es ist winzig klein, macht aber teilweise große Probleme: Mikroplastik. Über die kleinen Kunststoff-Teilchen wurde in den vergangenen Jahren viel gesprochen. Weil sie so winzig sind, gelangen sie überall hin, auch in die Mägen von Tieren, wie etwa Fischen.

Mikroplastik entsteht zum Beispiel, wenn größere Plastikteile langsam zerfallen. Aber auch Kleidung aus etwa Polyester enthält Mikroplastik. Auch in vielen Kosmetik-Produkten findet man Kunststoffe. Dazu gehören etwa Cremes, Lippenstift und Duschgel. Die Umwelt-Organisation Greenpeace hat das gerade untersucht. 502 von 664 Kosmetik-Produkten enthielte...

