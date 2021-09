Kunst : Tuffi und ihr Sprung in die Wupper

Geschafft! Tuffi taucht aus dem Wasser auf. Tuffi? Das ist die Skulptur eines Elefanten, genauer einer sitzenden Elefantendame.

Mit einem Kran hoben Männer in der Nacht zum Freitag das mehrere Tonnen schwere Kunstwerk aus dem Fluss Wupper in Wuppertal. Die Stadt liegt in Nordrhein-Westfalen. Bei der schlimmen Flut Mitte Juli wurde Tuffi von ihrem Sockel gerissen. Sie versank im Hochwasser. Zum Glück ist ihr dabei nicht viel passiert, stellten die Männer nach der Bergung fest....

