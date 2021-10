Soziales : Training für Spürhunde

Wenn ein Mensch gesucht wird, kommen sie manchmal zum Einsatz: Hunde, die darauf trainiert sind, dem Geruch von Menschen zu folgen. Am Wochenende gab es ein Training für einige dieser Hunde mit ihren Hundeführern vom Deutschen Roten Kreuz in Havelberg in Sachsen-Anhalt.

Der Fachbegriff für diese Suche mit Hund ist Mantrailing (gesprochen: mänträiling). Die Hunde können winzige Geruchsteile von Menschen erschnüffeln. Diese haften etwa an der Kleidung. Schnüffelt ein Hund etwa an einem T-Shirt, kann er die Spur des Besitzers verfolgen. Im Training gehen erst Menschen eine bestimmte Strecke. Einige Zeit später muss der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.