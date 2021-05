Leute : Trainieren mit einer Olympiasiegerin

Im Weitsprung holte sie Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Das ist zwar schon mehr als 20 Jahre her. Doch auch heute kennen Heike Drechsler noch viele Leute. Am Wochenende war sie mal wieder sportlich unterwegs. Dabei sprang sie aber nicht wie früher in eine Sandgrube.

Heike Drechsler trainierte mit einer kleinen Gruppe von Jugendlichen. Die Jungen und Mädchen bereiten sich auf einen anstrengenden Gelände-Lauf im Herbst vor. Ein Film-Team des Fernsehsenders KiKA begleitet sie dabei. Zusammen mit der früheren Profi-Sportlerin machten die Jungen und Mädchen Aufwärmübungen und joggten. Auch Treppenläufe gehörten zum Pro...

