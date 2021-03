Medien : TKKG-Detektive lösen seit 40 Jahren Fälle

Herzlichen Glückwunsch, TKKG! Die Hörspiel-Reihe wird am Mittwoch 40 Jahre alt. Der Schauspieler Manou Lubowski spricht Klößchen in allen 217 Folgen. Hier erzählt er, wie es war, als 11-Jähriger damit anzufangen und so lange dabei zu sein.

Der starke Tim, der schlaue Karl, der lustige Klößchen und die tierliebe Gaby: Zusammen sind sie bekannt als TKKG! In der Hörspiel-Reihe lösen die Schüler als junge Detektive spannende Fälle. Und das schon seit 40 Jahren! Der Schauspieler und Sprecher Manou Lubowski ist seit der ersten Folge dabei. Er leiht Klößchen seine Stimme. Als er damit anfing, ...

