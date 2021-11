Medien : Teddybär und Schwanzlurch enttarnt

Annemarie Carpendale ist es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Denn die Frau hat schon verschiedene Sendungen im Fernsehen moderiert. Die letzte Aufgabe war aber auch für sie etwas Besonderes: «Ich muss sagen: Ich hatte schon echt Riesenschiss», erzählte sie.

Annemarie Carpendale machte als großer Teddybär in der Musik-Rateshow «The Masked Singer» mit. Dabei verkleiden sich Promis und singen. Über mehrere Sendungen hinweg müssen die Zuschauer raten, wer in den Kostümen steckt. Am Samstag wurden gleich zwei Promis enttarnt. Neben Annemarie Carpendale musste auch die Schauspielerin Andrea Sawatzki ihre Maske...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.