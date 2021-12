Jahreswechsel : Tausende Wünsche auf Sternen

Eine unglaubliche Zahl an Sternen hängt aufgereiht nebeneinander und übereinander. Es sind Tausende! Auf jedem der bunten Zettel steht ein Wunsch, genauer gesagt ein Neujahrswunsch. Die Menschen hoffen, dass all die Wünsche im kommenden Jahr in Erfüllung gehen.

Diese Zettel haben im Land Südkorea in Asien Tradition. In den Tagen vor Neujahr schreiben die Menschen sie dort. Oft wünschen sie sich, dass sie und ihre Familie gesund bleiben. Dann befestigen sie die Zettel in einem buddhistischen Tempel. Dafür werden etwa im Jogye-Tempel in der Hauptstadt Seoul extra Gestelle aufgebaut. Buddhismus ist eine Religi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.