Kommunen : Tauben füttern mal erlaubt, mal verboten

«Tauben füttern verboten!» Schilder mit dieser Aufschrift gibt es in mehreren Städten in Deutschland. Doch in manchen von ihnen gibt es gerade Ausnahmen, etwa in Nürnberg in Bayern und Köln in Nordrhein-Westfalen. Dafür haben sich Tierschützer eingesetzt.

Sie sagen: Stadttauben finden zurzeit nicht genug zum Fressen. In der Corona-Zeit sind weniger Menschen in den Innenstädten unterwegs. Viele Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Das Problem ist: Stadttauben ernähren sich auch von Essensresten, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.