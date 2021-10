Brauchtum : Süßes naschen und gruseln

Am Sonntag wird es wieder gruselig! An diesem Abend und in der Nacht zum 1. November feiern viele Menschen Halloween. Kinder verkleiden sich dazu etwa als Gespenst, Hexe oder Vampir. Dann ziehen durch die Nachbarschaft, erschrecken Leute und sammeln Süßigkeiten ein.

Sich zu erschrecken oder sogar zu fürchten ist eigentlich kein schönes Gefühl. Zu Halloween gruseln sich viele Leute aber gern. Schließlich sind sie an dem Tag darauf vorbereitet, sich zu erschrecken. Außerdem gruseln sich die Menschen meist mit Freunden und Verwandten zusammen. Das macht Halloween zu einem lustigen Fest. Im Land USA wird Halloween vo...

