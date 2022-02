Wetter : Sturmfrei an einigen Schulen

Es wird nicht nur windig, sondern richtig stürmisch. Sogar Orkan-Stärke wurde für einige Orte vorhergesagt! Vor allem im Norden und Osten von Deutschland soll es am Donnerstag extreme Unwetter geben.

Wenn der Wind sogar Gartenstühle wegwehen und Dachziegel runterwerfen kann, dann gilt: Lieber Zuhause bleiben. Deswegen sollen etwa im Bundesland Nordrhein-Westfalen die Kinder am Donnerstag nicht zur Schule gehen. In Rheinland-Pfalz entscheiden die Eltern, ob ihre Kinder sich auf den Weg zur Schule machen. Auch andere Orte bleiben geschlossen. So sin...

