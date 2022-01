Agrar : Strom sparen im Gewächshaus

Wärme und Licht sorgen bei vielen Pflanzen dafür, dass sie gut wachsen. Deshalb heizen und beleuchten Züchter in den Niederlanden ihre Gewächshäuser. Tomaten, Paprika und Blumen können so auch in der kalten Jahreszeit geerntet werden. Sehr viele etwa dieser Tomaten landen dann in deutschen Geschäften.

Jetzt allerdings haben eine Menge Züchter in den Niederlanden ein Problem: Die Preise für Energie sind sehr stark gestiegen. Das macht das Heizen und Beleuchten enorm teuer. Manche Gewächshäuser werden deshalb jetzt weniger geheizt und bleiben nachts dunkel, um Geld zu sparen. Dann allerdings wachsen Gemüse und Blumen auch weniger gut. Ein Vertreter d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.