Konflikte : Strafen nach erzwungener Flugzeug-Landung

Eigentlich sollte es bei dem Treffen vor allem um das Klima und die Corona-Lage gehen. Am Montagabend kamen in der belgischen Stadt Brüssel Politikerinnen und Politiker aus Europa zusammen. Doch erst mal redeten viele über ein anderes Thema.

Dabei ging es um ein Flugzeug. Es war am Sonntag in dem Land Belarus in Osteuropa zur Landung gezwungen worden. Die Entscheidung soll der Präsident des Landes, Alexander Lukaschenko, getroffen haben. Ein Bomben-Alarm an Bord stellte sich aber hinterher als falsch heraus. Viele Regierungen sagen: Es ging dem Präsidenten eigentlich um einen seiner Gegner...

