Freizeit : Stein auf Stein

Häuser aus bunten Lego-Steinen: Die haben wohl schon viele Kinder gebaut. Benjamin Albrecht macht das auch, dabei ist er schon 42 Jahre alt.

Der Mann lebt in der Stadt Lüneburg in Norddeutschland. Die ist berühmt für einige schöne alte Gebäude. Und die baut er genau nach, in klein. Allerdings plant er seine Bauten zunächst am Computer und rechnet dann etwa aus, wie viele Steine er jeweils bra...

