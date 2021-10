Fußball : Starker Gegner schon in Runde zwei

Diese beiden Mannschaften haben sich schon viele spannende Duelle geliefert. Schon vor mehr als 50 Jahren standen sich der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gegenüber. Allein in der Liga spielten sie schon mehr als hundert Mal gegeneinander.

An diesem Mittwoch sind sie in einem anderen Wettbewerb Gegner: in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Gerade am Anfang des Turniers haben es die Bundesliga-Profis oft mit Gegnern aus tieferen Ligen zu tun. Doch manchmal spielen die Bundesliga-Teams auch schon früh gegeneinander - so wie jetzt. Der Gewinner kommt eine Runde weiter, der Verlierer scheide...

