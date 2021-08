Katastrophenschutz : Städte vor starkem Regen schützen

Müssen wir uns häufiger vor Hochwasser schützen? Dazu haben Forschende gerade eine Studie vorgelegt. Fachleute und Politiker sprechen darüber, wie man die Städte und ihre Bewohnerinnen und Bewohner vor den Fluten bewahren kann.

Tagelang regnet und regnet es. Immer mehr Wasser rauscht die sonst so kleine Bergbäche hinab in die Täler. Dort passiert es dann: Städte und Dörfer überflutet. Häuser gehen kaputt, sogar Menschen sterben. Das ist im Juli in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geschehen. Und auch schon Jahre zuvor in anderen Gegenden. Solche schli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.