Olympia : Sportlich sammeln

Ein Heft und viele Tütchen mit Bildern: Worum geht es wohl? Na klar, um Sammelalben für Sticker. Besonders bei Fußball-Fans sind die beliebt.

Am Freitag erscheint zu einem anderen großen Sport-Ereignis ein solches Panini-Sammelalbum: zu den Olympischen Winterspielen in der chinesischen Hauptstadt Peking. Es geht also um Sportler und Sportlerinnen, die zum Beispiel Medaillen im Skifahren, Rodeln oder Eislaufen gewinnen wollen. 240 Sticker braucht man, um das Album komplett zu füllen. Auf den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.