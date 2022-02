Spielwaren : Spielzeug besonders beliebt

Der Spielzeug-Hersteller Ravensburger kam kaum hinterher: In der Corona-Zeit wollten plötzlich so viele Menschen Puzzles kaufen, dass es für die Firma schwer wurde, überall genug anzubieten. Das haben Vertreter des Unternehmens am Dienstag erzählt. Neben Puzzles waren zum Beispiel auch die Bilder von «Malen nach Zahlen» sehr beliebt. Seit Beginn der Corona-Zeit hat Ravensburger deshalb mehr Geld eingenommen als vorher.

Ganz einfach ist die Zeit aber dennoch nicht gewesen. Im zweiten Corona-Jahr, also 2021, hätten zum Beispiel Mitarbeiter gefehlt. Im Land USA hatte das Unternehmen eine Zeit lang Lieferschwierigkeiten. Um trotzdem genug Spielwaren produzieren zu können, wurden deshalb zum Beispiel neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Oder es wurde auch a...

