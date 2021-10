Wahlen : Sondieren ohne Sonden

Raumsonden erkunden das Weltall, Meeressonden tauchen in die Tiefe der Ozeane. Mit Magensonden schauen Ärztinnen und Ärzte in unseren Körper. Es gibt viele verschiedene Bereiche, in denen Sonden zum Einsatz kommen.

Gerade ist in der Politik ständig von einem ähnlichen Wort die Rede: Sondierungen. Das Wort sondieren heißt, etwas zu erkunden oder zu erforschen. In der Politik fliegen dafür aber keine kleinen Geräte durch die Gegend. Es geht um Gespräche zwischen Politikerinnen und Politikern. So wollen sie herausfinden, ob sie gut zusammenarbeiten könnten. Sie übe...

