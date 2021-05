Tiere : Singen lernen bei Lärm

Piep, piep oder kra, kra: Vögel singen sehr unterschiedliche Lieder. Es kommt auf die Art an, aber auch darauf, was ein Vogel gerade erzählen will. Häufig lernen die Tiere als Küken die Gesänge von den Eltern.

Forscher haben nun herausgefunden: Krach von Autos könnte dieses Lernen beeinflussen. «Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass junge Singvögel genau wie menschliche Kinder besonders anfällig für die Auswirkungen von Lärm sind», sagte einer der Forscher. Sie hatten die Küken von Zebrafinken beobachtet. Einer Gruppe wurde regelmäßig der Gesang von erw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.