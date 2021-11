Fußball : Sieg trotz fehlender Spieler

Fünfmal gespielt, fünfmal gewonnen: Für die Fußballer des FC Bayern läuft es in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) super. In dem Wettbewerb spielen sie gegen die besten Mannschaften Europas. Am Dienstagabend gewannen die Bayern gegen Dynamo Kiew aus dem Land Ukraine mit 2:1.

Ganz einfach waren die Umstände für die Mannschaft nicht. Denn es fehlten dem Team einige Spieler. Niklas Süle und Josip Stanisic haben sich mit dem Coronavirus angesteckt und konnten deshalb nicht spielen. Außerdem durften Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance nicht antreten, weil sie Kontakt mit je...

