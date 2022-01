Tennis : Sie haben gewonnen!

Die Sieger stehen fest und im Land Australien wird gefeiert. Dort fand in den vergangenen Tagen ein wichtiges Tennis-Turnier statt, die Australian Open. Am Sonntag wurde in den Final-Spielen um den Sieg gekämpft.

Bei den Frauen gewann die Australierin Ashleigh Barty gegen die Amerikanerin Danielle Collins. In Australien freuen sich die Menschen darüber besonders, denn nach über 40 Jahren hat mal wieder jemand aus dem eigenen Land das Turnier gewonnen. «Lasst die Barty-Party beginnen, alle sind eingeladen» schrieb etwa eine Zeitung über den Sieg. Bei den Herre...

