Tiere : Sicher in Mamas Arm

Ganz dicht sitzt das kleine Gorilla-Baby an seine Mutter gekuschelt und schläft. Die hält das Kleine sicher im Arm. Vor etwa einer Woche wurde es im Zoo Berlin geboren. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, ist noch nicht klar. Denn die junge Familie soll erst mal ihre Ruhe haben.

Das Gorilla-Baby entwickele sich gut, erklärte der Zoo am Dienstag. «Drei- bis viermal in der Stunde bedient sich das Jungtier an der Muttermilch, und die Tierpfleger hören hin und wieder nur ein zufriedenes Schmatzen.» Bei den Gorillas im Zoo Berlin ha...

