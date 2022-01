Gesundheit : Selber über den Lern-Ort entscheiden

Sollen die Kinder in die Schule gehen oder zu Hause lernen? Das können Eltern in manchen Bundesländern gerade selbst entscheiden. Manche Leute finden das gut, andere überhaupt nicht.

Sind alle Schulkinder da? Meist überprüft der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin einmal am Tag die Anwesenheit. Im Klassenbuch wird dann zum Beispiel eingetragen, wer fehlt. Kontrolliert wird das, weil normalerweise jedes Kind in Deutschland am Unterricht im Klassenzimmer teilnehmen muss. Das regelt die sogenannte Präsenzpflicht. Präsenz ist ein an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.