Schulen : Seit einem Jahr keine Schule

In Deutschland gibt es fast elf Millionen Schülerinnen und Schüler. Fast alle haben in den vergangenen Monaten immer wieder zu Hause lernen müssen, weil Schulen geschlossen waren. Erst langsam öffnen sie wieder. In vielen anderen Ländern läuft aber noch immer kein Unterricht. 168 Millionen Kinder auf der ganzen Welt waren deswegen seit fast einem Jahr nicht mehr in der Schule. Diese Zahl veröffentlichte das Kinderhilfswerk Unicef am Mittwoch.

Oft sind es arme Länder, in denen die Schulen schon besonders lange geschlossen sind, etwa Bangladesch in Asien oder El Salvador in Mittelamerika. Gerade um die Kinder in den armen Ländern machen sich Fachleute Sorgen. Denn erstens haben sie kaum Möglichkeiten zu Hause zu lernen, etwa weil die Ausrüstung dafür fehlt. Zweitens befürchten viele, dass die...

