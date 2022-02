Geschichte : Seit 70 Jahren wieder deutsch

Wer nach Helgoland reisen möchte, braucht ein Schiff oder ein Flugzeug. Die Insel liegt weit vor der Küste entfernt in der Nordsee. Was aber nicht nötig ist für einen Besuch: ein Reisepass. Denn Helgoland gehört zu Deutschland. Doch das war nicht immer so.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Briten die Kontrolle über die Insel. Damals lebten keine Menschen mehr dort. Die britische Armee nutzte Helgoland, um dort mit Bomben zu üben. Fast kein Gebäude stand mehr dort. «Da war ein Bombentrichter neben dem anderen», sagt ein Geschichtsexperte. Am 1. März 1952 gaben die Briten schließlich die Insel an Deu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.