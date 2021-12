Sport : Sechs Spiele, sechs Siege

Die Fußballerinnen der deutschen Nationalmannschaft können stolz auf sich sein. Denn sie haben bei der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft richtig gut gespielt und schon viele Tore geschossen. Von den sechs Spielen bisher haben sie alle gewonnen. Zuletzt am Dienstagabend 3:1 gegen Portugal.

Die Qualifikation für die WM in den Ländern Australien und Neuseeland sollte also kein Problem für die Spielerinnen werden. Ein paar Spiele hat die Mannschaft dafür im nächsten Jahr noch vor sich. Vor der WM im Jahr 2023 steht für die Fußballerinnen aber nächstes Jahr erst einmal eine andere Herausforderung auf dem Plan: die Europameisterschaft in En...

