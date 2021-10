Leute : Schwierige Hochzeit für eine Prinzessin

Viele Gäste in schönen Kleidern, tolles Essen, jede Menge Blumen: Eine Hochzeit in einem Königshaus ist normalerweise ein großes Fest.

Im Land Japan sah das am Dienstag aber ganz anders aus. Zwar heiratete Prinzessin Mako endlich ihren Freund. Sie hatte darauf jahrelang warten müssen. Doch eine prächtige Feier fiel aus. Der Grund ist ein Streit um Geld in der Familie des Ehemanns. Viele Leute in Japan hatten sich darüber sehr aufgeregt. Sie wollten nicht, dass Prinzessin Mako in dem ...

