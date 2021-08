Bildung : Schule starten mit Corona

Neue Bücher, frische Hefte und andere Aufgaben: In drei Bundesländern geht diese Woche die Schule wieder los. Am Montag starteten Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Ab Donnerstag sind in Hamburg die Ferien vorbei.

In diesen Bundesländern sollen alle Schulkinder wieder in ihrer Klasse unterrichtet werden. So wie vor den Corona-Problemen wird es aber nicht. «Wir werden mit weiter steigenden Infektionszahlen rechnen müssen und werden deshalb auch noch über Monate hinweg Sicherheitsvorkehrungen brauchen», sagt Heinz-Peter Meidinger. Er ist Chef einer Organisation vo...

