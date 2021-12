Hilfsorganisationen : Schnelle Hilfe auf der ganzen Welt

Manchmal passieren auf der Welt schlimme Dinge wie Kriege oder Naturkatastrophen. Die Leute vor Ort brauchen dann so schnell wie möglich Hilfe. Dazu gehört auch die medizinische Versorgung. Genau das ist das Spezialgebiet der Organisation Ärzte ohne Grenzen.

Diese Organisation schickt dann medizinisches Personal in das Gebiet, also etwa Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sowie Hebammen. Sie helfen dabei, die Menschen dort zu behandeln. Im Ernstfall geht das richtig schnell: Innerhalb von Stunden könne man in alle Winkel der Welt kommen, erklärte ein Vertreter der Organisation. Momentan lauf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.