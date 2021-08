Buntes : Schnell schleichen

Rennen und Schnecken, das bringen wohl wenige Leute direkt zusammen. Doch in der Stadt Oldenburg traten am Wochenende tatsächlich 25 Schnecken zum Wettlauf gegeneinander an. Wettschleichen wäre vielleicht der bessere Name.

Denn der Sieger mit Namen Speedy Gonzales brauchte lange 3 Minuten und 28 Sekunden für die Strecke von nur 33 Zentimetern. Das ist ungefähr so viel wie ein langes Lineal. Als Preis gab es einen Kopf Salat und für den Schnecken-Trainer eine Dauerkarte für ein Filmfest. Denn da fand die Aktion statt. Passenderweise lief danach der Film «Kleine Schnecke, ...

