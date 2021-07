Wasser : Schmutz im Fluss aufspüren

Um winzigen Dreck im Wasser zu finden, braucht man gute Technik. Eine solch spezielle Mess-Station wurde am Mittwoch in der Stadt Hamburg wiedereröffnet. Hamburg liegt an der Elbe, das ist ein großer und wichtiger Fluss.

Die schwimmende Station soll dafür sorgen, Schmutz in der Elbe sehr schnell zu bemerken. Dazu werden an mehreren Stellen verschiedene Dinge gemessen: zum Beispiel die Temperatur, der Anteil von Sauerstoff und ob das Wasser eher klar oder trüb ist. Außerdem beobachtet eine Kamera Wasserflöhe. Denn ihr Verhalten kann auch anzeigen, ob plötzlich schädlich...

