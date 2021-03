Museen : Schillerndes Kleid aus Glas

Hinsetzen ist mit diesem Kleid keine gute Idee. Dann würde es kaputt gehen! Das liegt daran, dass das Kleid unter anderem aus gläsernen Fasern gefertigt ist. Solche Kleider waren vor rund Hundert Jahren total angesagt. Schauspielerinnen und Prinzessinnen trugen sie, weil die Kleider wegen der gläsernen Fasern im Licht schillerten und funkelten.

Das Deutsche Museum in der Stadt München zeigt gerade in einer Ausstellung ein solches Kleid. Es stammt aus dem Jahr 1893 und gehörte einer spanischen Prinzessin. Eine Restauratorin richtete das alte Kleidungsstück wieder her. Es war stark verschmutzt und hatte Risse und Löcher. Monatelang säuberte sie es mit feinen Pinseln und einem speziellen Sauger....

