Tiere : Schicker Kopfschmuck

Die Federn auf dem Kopf dieser Taube sehen wirklich toll aus: Sie sind lang, blau gefärbt und oben weiß gesprenkelt. Weil einem dieser Kopfschmuck direkt auffällt, nennt man den Vogel Fächertaube oder auch Victoria-Krontaube. Er ist um einiges größer als unsere Stadttauben.

Zuhause ist die Fächertaube auf Inseln in Asien. Dort leben aber nicht mehr viele von ihnen. Die Fächertaube gilt deshalb als gefährdet. Bei uns kann man die Tiere nur im Zoo sehen, zum Beispiel in der Stadt Leipzig. Früchte, Beeren und Samen gehören zu den Lieblingsspeisen der Vögel. In freier Wildbahn gehen die Fächertauben übrigens oft gemeinsam in...

