Denkmäler : Schicke Schlösser

Bevor Besuch kommt, wird in vielen Familien geputzt und aufgeräumt. So ist es auch in manchen Schlössern und anderen Sehenswürdigkeiten. Dort wird die Zeit genutzt, solange niemand während der Corona-Krise zum Besichtigen kommen darf.

Die goldene Farbe blättert an einigen Stellen ab. In den Ritzen der Türen steckt Dreck, und manche Bilder sehen ganz schön angestaubt aus. Mit der Zeit geht auch in Schlössern und Burgen manches kaputt oder wird einfach alt. Reparaturen sind allerdings schwierig, wenn ständig neugierige Besucherinnen und Besucher die alten Gemäuer bewundern wollen. Vo...

