Natur : Samen aus der Bücherei

Klar, Bücher kannst du dir in der Bibliothek ausleihen. Die Bücherei der Stadt Wolfsburg aber hat noch mehr zu bieten. Dort kann man Samen für Pflanzen bekommen, denn die Bücherei ist auch eine Saatgut-Bibliothek.

Das bedeutet: Wer will, kann dort kostenlos Pflanzensamen mitnehmen. Die sät man im Garten oder auf dem Balkon aus. Die Idee dahinter: Aus den Blüten oder Früchten der Pflanzen entnimmt man anschließend die Samen. Das können zum Beispiel die Kerne von Tomaten sein. Sie werden getrocknet und in die Bibliothek gebracht. Von dort können wiederum andere Me...

